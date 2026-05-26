Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 25/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 maggio
Seduta decisamente positiva per il FTSE Mid Cap, che ha terminato in rialzo dell'1,57%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 63.181, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 60.778. L'equilibrata forza rialzista del FTSE Mid Cap è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 65.583.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)