Banca del Canada, Vincent: inerzia nel mercato del lavoro complica decisioni di politica monetaria

(Teleborsa) - Il vice governatore per gli affari esteri della Banca del Canada, Nicolas Vincent, ha affermato che il mercato del lavoro del Paese sta attraversando una fase di cambiamento strutturale – come dimostrato dal contesto di "bassi tassi di assunzione e licenziamenti" – che complicherà le decisioni di politica monetaria.



In un discorso tenuto martedì a Montreal, Vincent ha evidenziato tre principali tendenze nel mercato del lavoro che suggeriscono che si tratti di un rallentamento ben più che a breve termine: basso turnover, aumento della disoccupazione di lunga durata e difficoltà dei giovani a trovare lavoro.



Vincent ha avvertito che la capacità della banca centrale di sostenere l'economia durante i periodi di cambiamento strutturale è limitata e che stimolare la domanda attraverso tagli dei tassi potrebbe alimentare pressioni inflazionistiche.



"Sebbene la politica monetaria possa, in una certa misura, aiutare l'economia a superare i periodi di ristrutturazione, non può compensare la minore offerta causata da fattori come le tensioni commerciali o l'invecchiamento della popolazione", ha affermato Vincent, secondo quanto riportato in un comunicato stampa. "Inoltre, se dovessimo stimolare la domanda quando il problema è di natura più strutturale, potremmo creare pressioni inflazionistiche e al contempo ritardare la necessaria ristrutturazione dell'economia".



Il tasso di disoccupazione canadese è rimasto relativamente stabile nell'ultimo anno, oscillando tra il 6,5% e il 7%, a causa dell'impatto dei dazi statunitensi sull'economia. Tuttavia, i dati aggregati possono nascondere "sfumature fondamentali" che distinguono le fluttuazioni temporanee dai cambiamenti di più lunga durata, ha affermato Vincent.



Uno dei principali cambiamenti evidenziati è un mercato del lavoro caratterizzato da "poche assunzioni e pochi licenziamenti", in cui i datori di lavoro hanno evitato di licenziare i dipendenti pur essendo restii ad assumere. Secondo Vincent, questa tendenza causa "inerzia" nel mercato del lavoro.



Vincent ha aggiunto che un fattore strutturale che potrebbe contribuire a questa tendenza è l'invecchiamento della popolazione, sottolineando che le indagini della Banca del Canada hanno rilevato che alcune aziende lamentano difficoltà nel sostituire i lavoratori esperti e dedicano molto tempo alla formazione dei nuovi assunti.



Vincent, inoltre, ha osservato che la disoccupazione di lunga durata è in aumento, segnalando che la percentuale di disoccupati che cercano lavoro da più di sei mesi ha raggiunto il livello più alto dai primi anni 2000, escludendo il periodo della pandemia di Covid-19. Il rallentamento delle assunzioni è stato particolarmente penalizzante per i giovani.



"Infine, l'intelligenza artificiale è un'altra plausibile spiegazione strutturale", ha affermato Vincent, osservando che i lavori di livello base sono quelli maggiormente a rischio di automazione. Tuttavia, ha aggiunto che è troppo presto per stabilire che l'intelligenza artificiale sia un fattore determinante nella disoccupazione giovanile.

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