Francoforte: performance negativa per TUI

(Teleborsa) - Pressione su TUI , che tratta con una perdita dell'1,80%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che TUI mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,62%, rispetto a +3,92% del MDAX ).





L'esame di breve periodo di TUI classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 6,847 Euro e primo supporto individuato a 6,683. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 7,011.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```