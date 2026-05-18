Francoforte: movimento negativo per TUI

(Teleborsa) - Sottotono TUI , che passa di mano con un calo del 2,21%.



L'andamento di TUI nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di TUI suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 6,227 Euro con tetto rappresentato dall'area 6,353. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 6,159.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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