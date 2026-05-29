Francoforte: in bella mostra TUI

(Teleborsa) - Grande giornata per TUI , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,04%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a TUI rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di TUI sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 7,265 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 7,005. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 7,525.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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