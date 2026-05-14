Francoforte: scambi in positivo per TUI
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per TUI, in guadagno dell'1,93% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di TUI, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di TUI mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 6,533 Euro con area di resistenza individuata a quota 6,681. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 6,456.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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