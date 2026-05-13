Francoforte: scambi al rialzo per TUI

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di TUI , con una variazione percentuale del 2,19%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a TUI rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di TUI evidenzia un declino dei corsi verso area 6,405 Euro con prima area di resistenza vista a 6,591. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 6,285.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```