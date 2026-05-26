Londra: scambi in positivo per Rio Tinto

(Teleborsa) - Balza in avanti il Gruppo minerario anglo-australiano , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,31%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Rio Tinto evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Rio Tinto rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Rio Tinto moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 80,09 sterline e supporto a 79,24. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 80,94.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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