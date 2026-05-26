Londra: scambi in positivo per Rio Tinto
(Teleborsa) - Balza in avanti il Gruppo minerario anglo-australiano, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,31%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Rio Tinto evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Rio Tinto rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Rio Tinto moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 80,09 sterline e supporto a 79,24. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 80,94.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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