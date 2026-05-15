Londra: giornata negativa in Borsa per Rio Tinto

(Teleborsa) - In forte ribasso il Gruppo minerario anglo-australiano , che mostra un -4,21%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Rio Tinto rispetto all'indice di riferimento.





Tecnicamente, Rio Tinto è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 79,72 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 77,23. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 82,21.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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