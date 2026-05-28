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Londra: scambi in positivo per Babcock International Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi in positivo per Babcock International Group
Rialzo marcato per l'azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio, che tratta in utile dell'1,88% sui valori precedenti.
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