Londra: scambi in forte rialzo per Rio Tinto

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il Gruppo minerario anglo-australiano , che mostra una salita bruciante del 3,96% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Rio Tinto rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di Rio Tinto mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 82,87 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 81,68. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 84,06.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```