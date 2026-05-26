New York: calo per Cisco Systems

(Teleborsa) - Rosso per Cisco , che sta segnando un calo del 2,50%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones , evidenzia un rallentamento del trend dell' azienda produttrice di apparati di networking rispetto all' indice americano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di breve periodo di Cisco mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 119,7 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 116,1. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 123,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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