Moderati guadagni alla Borsa di New York
(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale sul Dow Jones dello 0,45%, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso, mentre, al contrario, incolore l'S&P-500, che archivia la seduta a 7.610 punti, sui livelli della vigilia.
Leggermente positivo il Nasdaq 100 (+0,48%); sulla parità l'S&P 100 (-0,1%).
In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti utilities (+1,93%), materiali (+1,16%) e beni industriali (+1,00%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti telecomunicazioni (-2,61%), sanitario (-0,99%) e beni di consumo secondari (-0,71%).
Al top tra i giganti di Wall Street, Cisco Systems (+5,50%), Caterpillar (+5,17%), Apple (+2,91%) e IBM (+2,87%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Nike, che ha chiuso a -4,80%.
Vendite a piene mani su Salesforce, che soffre un decremento del 4,18%.
Pessima performance per Microsoft, che registra un ribasso del 4,17%.
Scivola Boeing, con un netto svantaggio del 2,94%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Marvell Technology (+32,52%), Applied Materials (+6,91%), Microchip Technology (+5,94%) e Cisco Systems (+5,50%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su MicroStrategy Incorporated, che ha archiviato la seduta a -9,15%.
Sessione nera per Intuit, che lascia sul tappeto una perdita dell'8,92%.
In perdita Thomson Reuters, che scende dell'8,12%.
Pesante Zscaler, che segna una discesa di ben -7,42 punti percentuali.
Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:
Mercoledì 03/06/2026
14:15 USA: Occupati ADP (atteso 116K unità; preced. 109K unità)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 50,9 punti; preced. 51 punti)
15:45 USA: PMI composito (atteso 51,7 punti; preced. 51,7 punti)
16:00 USA: ISM non manifatturiero (atteso 53,8 punti; preced. 53,6 punti)
16:00 USA: Ordini industria, mensile (atteso 4,6%; preced. 1,5%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,33 Mln barili)
Giovedì 04/06/2026
13:30 USA: Challenger licenziamenti (preced. 83,39K unità).
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