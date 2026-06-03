Moderati guadagni alla Borsa di New York

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale sul Dow Jones dello 0,45%, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso, mentre, al contrario, incolore l' S&P-500 , che archivia la seduta a 7.610 punti, sui livelli della vigilia.



Leggermente positivo il Nasdaq 100 (+0,48%); sulla parità l' S&P 100 (-0,1%).



In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti utilities (+1,93%), materiali (+1,16%) e beni industriali (+1,00%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti telecomunicazioni (-2,61%), sanitario (-0,99%) e beni di consumo secondari (-0,71%).



Al top tra i giganti di Wall Street, Cisco Systems (+5,50%), Caterpillar (+5,17%), Apple (+2,91%) e IBM (+2,87%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Nike , che ha chiuso a -4,80%.



Vendite a piene mani su Salesforce , che soffre un decremento del 4,18%.



Pessima performance per Microsoft , che registra un ribasso del 4,17%.



Scivola Boeing , con un netto svantaggio del 2,94%.



Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Marvell Technology (+32,52%), Applied Materials (+6,91%), Microchip Technology (+5,94%) e Cisco Systems (+5,50%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su MicroStrategy Incorporated , che ha archiviato la seduta a -9,15%.



Sessione nera per Intuit , che lascia sul tappeto una perdita dell'8,92%.



In perdita Thomson Reuters , che scende dell'8,12%.



Pesante Zscaler , che segna una discesa di ben -7,42 punti percentuali.



Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:



Mercoledì 03/06/2026

14:15 USA: Occupati ADP (atteso 116K unità; preced. 109K unità)

15:45 USA: PMI servizi (atteso 50,9 punti; preced. 51 punti)

15:45 USA: PMI composito (atteso 51,7 punti; preced. 51,7 punti)

16:00 USA: ISM non manifatturiero (atteso 53,8 punti; preced. 53,6 punti)

16:00 USA: Ordini industria, mensile (atteso 4,6%; preced. 1,5%)

16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,33 Mln barili)



Giovedì 04/06/2026

13:30 USA: Challenger licenziamenti (preced. 83,39K unità).

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