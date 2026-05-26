New York: in calo O'Reilly Automotive
(Teleborsa) - Sottotono il fornitore di componenti per auto, che passa di mano con un calo del 3,47%.
Lo scenario su base settimanale di O'Reilly Automotive rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Si indebolisce il quadro tecnico di O'Reilly Automotive, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 87,34 USD, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 90,29. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 86,12.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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