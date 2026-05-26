New York: in calo O'Reilly Automotive

(Teleborsa) - Sottotono il fornitore di componenti per auto , che passa di mano con un calo del 3,47%.



Lo scenario su base settimanale di O'Reilly Automotive rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Si indebolisce il quadro tecnico di O'Reilly Automotive , con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 87,34 USD, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 90,29. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 86,12.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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