New York: allunga il passo O'Reilly Automotive

(Teleborsa) - Ottima performance per il fornitore di componenti per auto , che scambia in rialzo del 6,98%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di O'Reilly Automotive più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di O'Reilly Automotive segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 96,02 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 99,98. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 93,94.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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