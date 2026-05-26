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New York: si concentrano le vendite su Constellation Brands

Migliori e peggiori
New York: si concentrano le vendite su Constellation Brands
(Teleborsa) - Pressione sul distributore di birra, vino e alcolici, che tratta con una perdita del 3,63%.

Lo scenario su base settimanale di Constellation Brands rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


La situazione di medio periodo di Constellation Brands resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 147,3 USD. Supporto visto a quota 142,5. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 152,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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