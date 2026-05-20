New York: exploit di Constellation Energy

(Teleborsa) - Protagonista il fornitore statunitense di energia pulita , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 7,76%.



Lo scenario su base settimanale di Constellation Energy rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario di Constellation Energy si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 273,5 USD. Prima resistenza a 284,9. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 266,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```