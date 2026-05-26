New York: spinge in avanti Marvell Technology
(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione, che scambia in rialzo del 5,81%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Marvell Technology più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, Marvell Technology è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 216,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 199,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 234,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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