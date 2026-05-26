Piazza Affari: calo per Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Pressione sulla società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili , che tratta con una perdita del 2,34%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di Alerion Clean Power rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Alerion Clean Power . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 25,35 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 24,9. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 24,75.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```