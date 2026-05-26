Piazza Affari: calo per Alerion Clean Power
(Teleborsa) - Pressione sulla società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, che tratta con una perdita del 2,34%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Alerion Clean Power rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Alerion Clean Power. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 25,35 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 24,9. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 24,75.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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