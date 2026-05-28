Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili , che tratta in utile del 2,31% sui valori precedenti.



L'andamento di Alerion Clean Power nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di Alerion Clean Power segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 24 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 24,65. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 23,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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