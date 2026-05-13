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Piazza Affari: scambi al rialzo per Alerion Clean Power

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi al rialzo per Alerion Clean Power
Apprezzabile rialzo per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, in guadagno del 3,68% sui valori precedenti.
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