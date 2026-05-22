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Piazza Affari: perdite consistenti per Alerion Clean Power

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: perdite consistenti per Alerion Clean Power
Retrocede molto la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, che esibisce una variazione percentuale negativa del 9,40%.
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