Piazza Affari: positiva la giornata per Alerion Clean Power
(Teleborsa) - Scambia in profit la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, che lievita del 3,68%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Alerion Clean Power più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Alerion Clean Power è in rafforzamento con area di resistenza vista a 28,57 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 27,37. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 29,77.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```