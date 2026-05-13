Piazza Affari: positiva la giornata per Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Scambia in profit la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili , che lievita del 3,68%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Alerion Clean Power più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di Alerion Clean Power è in rafforzamento con area di resistenza vista a 28,57 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 27,37. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 29,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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