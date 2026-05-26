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Piazza Affari: giornata depressa per GVS

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: giornata depressa per GVS
Ribasso composto e controllato per il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici, che presenta una flessione del 2,68% sui valori precedenti.
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