Milano 17:35
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Dow Jones 20:29
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Londra 17:35
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Piazza Affari: giornata depressa per Reply

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: giornata depressa per Reply
Ribasso per la società di consulenza informatica, che presenta una flessione del 2,97%.
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