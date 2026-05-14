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Piazza Affari: giornata depressa per Carel Industries

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: giornata depressa per Carel Industries
Si muove verso il basso il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria, con una flessione del 2,39%.
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