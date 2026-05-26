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Piazza Affari: in perdita l'indice dei servizi di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: in perdita l'indice dei servizi di consumo italiano
Si abbattono le vendite sul comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che continua la giornata a 23.870,56 punti, in forte calo del 2,96%.
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