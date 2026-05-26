Milano
13:29
50.089
-0,26%
Nasdaq
22-mag
29.482
0,00%
Dow Jones
22-mag
50.580
0,00%
Londra
13:29
10.526
+0,57%
Francoforte
13:30
25.253
-0,54%
Martedì 26 Maggio 2026, ore 13.46
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: in perdita l'indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: in perdita l'indice dei servizi di consumo italiano
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
26 maggio 2026 - 10.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Si abbattono le vendite sul
comparto servizi di consumo a Piazza Affari
, che continua la giornata a 23.870,56 punti, in forte calo del 2,96%.
Condividi
Leggi anche
Indice dei servizi di consumo italiano, quotazioni in calo a Piazza Affari
Indice dei servizi di consumo italiano, quotazioni in calo a Piazza Affari
Piazza Affari: in rally indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: rosso per l'indice dei servizi di consumo italiano
Argomenti trattati
Piazza Affari
(315)
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Consumer Discretionary
-3,27%
Altre notizie
Piazza Affari: andamento negativo per l'indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: lieve rialzo per l'indice dei servizi di consumo italiano
L'Indice dei servizi di consumo italiano scambia in rosso a Piazza Affari
Piazza Affari: andamento rialzista per l'indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: balza in avanti l'indice dei servizi di consumo italiano
Piazza Affari: scambi al rialzo per l'indice dei servizi di consumo italiano
Guide
Investimenti alternativi: cosa sapere prima di puntare su arte, vino, orologi e beni da collezione
Gli investimenti alternativi sono forme di investimento diverse da quelle tradizionali, cioè diverse da azioni, obbligazioni, conti deposito e fondi comuni più diffusi.
leggi tutto