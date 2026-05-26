Piazza Affari: movimento negativo per Technoprobe

(Teleborsa) - Rosso per l' azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica , che sta segnando un calo del 2,08%.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Technoprobe rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'esame di breve periodo di Technoprobe classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 32,43 Euro e primo supporto individuato a 31,73. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 33,13.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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