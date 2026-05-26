Milano 17:35
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Piazza Affari: rialzo controllato per il comparto immobiliare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: rialzo controllato per il comparto immobiliare italiano
L'Indice delle società immobiliari in Italia fa un piccolo salto in avanti dello 0,60%, portandosi a 10.638,99 punti.
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