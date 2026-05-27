Milano 10:57
50.051 +0,30%
Nasdaq 26-mag
30.001 +1,76%
Dow Jones 26-mag
50.462 -0,23%
Londra 10:57
10.490 -0,01%
Francoforte 10:56
25.354 +0,67%

Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 26/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 26/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 maggio

Ottima performance per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha chiuso in rialzo dell'1,56%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 94,92. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 103,29. Il peggioramento del greggio è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 91,63.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```