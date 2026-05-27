Milano 17:35
49.579 -0,64%
Nasdaq 17:51
29.824 -0,59%
Dow Jones 17:51
50.617 +0,31%
Londra 17:35
10.505 +0,13%
Francoforte 17:35
25.178 -0,03%

Crolla a New York PDD Holdings

Migliori e peggiori, In breve
Crolla a New York PDD Holdings
Ribasso per la società di commercio globale, che tratta in perdita del 10,79% sui valori precedenti.
Condividi
```