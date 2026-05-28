Pesante sul mercato di New York PDD Holdings
(Teleborsa) - A picco la società di commercio globale, che presenta un pessimo -5,33%.
La tendenza ad una settimana di PDD Holdings è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per PDD Holdings, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 80,87 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 83,79 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 79,76.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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