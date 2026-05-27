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Eurozona: allunga il passo l'EURO STOXX Construction & Materials

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Eurozona: allunga il passo l'EURO STOXX Construction & Materials
Giornata brillante per il comparto costruzioni europeo, che avanza a 854,35 punti.
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