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Eurozona: in perdita l'EURO STOXX Construction & Materials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: in perdita l'EURO STOXX Construction & Materials
Profondo rosso per il comparto costruzioni europeo, che retrocede a 823,11 punti, in netto calo dell'1,81%.
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