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Eurozona: in perdita l'EURO STOXX Construction & Materials
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Finanza
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Indici settoriali
18 maggio 2026 - 10.00
Profondo rosso per il
comparto costruzioni europeo
, che retrocede a 823,11 punti, in netto calo dell'1,81%.
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