Milano 16:52
49.552 +0,78%
Nasdaq 16:52
29.548 +0,65%
Dow Jones 16:52
50.572 +0,57%
Londra 16:52
10.467 +0,23%
Francoforte 16:52
24.898 +1,18%

Eurozona: moderato recupero per l'EURO STOXX Construction & Materials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: moderato recupero per l'EURO STOXX Construction & Materials
Lieve aumento per il comparto costruzioni europeo, che si porta a 828,02 punti.
Condividi
```