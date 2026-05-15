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Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Construction & Materials
In breve
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Finanza
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Indici settoriali
15 maggio 2026 - 10.00
Perde terreno il
comparto costruzioni europeo
, che retrocede a 851,87 punti, ritracciando dell'1,17%.
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