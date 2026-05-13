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Borsa: Avvio positivo per Francoforte, in crescita (dello 0,73%)
Il DAX inizia gli scambi a 24.129,57 punti
In breve
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Finanza
13 maggio 2026 - 09.03
Spunto rialzista per l'indice della Borsa di Francoforte, in allungo dello 0,73%, dopo aver esordito a 24.129,57.
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