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Francoforte: nuovo spunto rialzista per Fraport
Migliori e peggiori
,
In breve
07 maggio 2026 - 13.00
Punta con decisione al rialzo la performance del
gestore dell'aeroporto di Francoforte
, con una variazione percentuale del 3,40%.
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