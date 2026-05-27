Francoforte: nuovo spunto rialzista per Lufthansa

(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia aerea tedesca , che lievita dell'1,90%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Lufthansa rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di breve periodo del vettore aereo tedesco mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 8,319 Euro. Rischio di discesa fino a 8,187 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 8,451.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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