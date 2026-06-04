Francoforte: scambi al rialzo per Lufthansa
(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia aerea tedesca, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,38%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lufthansa evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il vettore aereo tedesco rispetto all'indice.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Lufthansa. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Lufthansa evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 8,576 Euro. Primo supporto a 8,406. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 8,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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