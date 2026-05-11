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Francoforte: andamento rialzista per Lufthansa

Migliori e peggiori, Trasporti
Francoforte: andamento rialzista per Lufthansa
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia aerea tedesca, in guadagno del 2,73% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Lufthansa rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo del vettore aereo tedesco classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 8,451 Euro e primo supporto individuato a 8,189. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 8,713.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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