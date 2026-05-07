Francoforte: scambi in forte rialzo per Lufthansa
(Teleborsa) - Grande giornata per la compagnia aerea tedesca, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,11%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lufthansa evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il vettore aereo tedesco rispetto all'indice.
Tecnicamente, Lufthansa è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 8,765 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,405. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 9,12.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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