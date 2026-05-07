Francoforte: scambi in forte rialzo per Lufthansa

(Teleborsa) - Grande giornata per la compagnia aerea tedesca , che sta mettendo a segno un rialzo del 5,11%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lufthansa evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il vettore aereo tedesco rispetto all'indice.





Tecnicamente, Lufthansa è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 8,765 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,405. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 9,12.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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