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Francoforte: positiva la giornata per Lufthansa

Migliori e peggiori, Trasporti
Francoforte: positiva la giornata per Lufthansa
(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia aerea tedesca, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,89%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Lufthansa rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico del vettore aereo tedesco mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 7,815 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 7,893. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 7,773.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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