Francoforte: positiva la giornata per Lufthansa

(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia aerea tedesca , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,89%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Lufthansa rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico del vettore aereo tedesco mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 7,815 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 7,893. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 7,773.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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