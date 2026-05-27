Madrid: risultato positivo per IAG

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per International Airlines Group , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,37%.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo della multinazionale del settore aereo mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 4,911 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 4,819. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 5,003.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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