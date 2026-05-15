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Madrid: rosso per IAG

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
Madrid: rosso per IAG
Composto ribasso per International Airlines Group, in flessione del 2,93% sui valori precedenti.
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