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Madrid: pioggia di acquisti su IAG

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
Madrid: pioggia di acquisti su IAG
Prepotente rialzo per International Airlines Group, che mostra una salita bruciante del 7,16% sui valori precedenti.
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