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Londra 12:42
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Francoforte 12:42
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Londra: in calo IAG

Migliori e peggiori, In breve
Londra: in calo IAG
Ribasso per International Airlines, che presenta una flessione del 3,10%.
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