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New York: scambi in forte rialzo per Lumentum Holdings

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi in forte rialzo per Lumentum Holdings
Effervescente la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,17%.
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