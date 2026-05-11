New York: vendite diffuse su Dollar General
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il distributore di prodotti di consumo di massa, che esibisce una perdita secca del 5,80% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Dollar General, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Dollar General suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 104,6 USD con tetto rappresentato dall'area 110,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 102,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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