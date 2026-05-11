New York: vendite diffuse su Dollar General

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il distributore di prodotti di consumo di massa , che esibisce una perdita secca del 5,80% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Dollar General , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di Dollar General suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 104,6 USD con tetto rappresentato dall'area 110,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 102,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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