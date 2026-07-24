Fondo Italiano d’Investimento, FIPEC accelera sui co-investimenti: 11 operazioni realizzate

(Teleborsa) - Fondo Italiano d'Investimento SGR annuncia che il Fondo Italiano Private Equity Co-investimenti – FIPEC, istituito con l’obiettivo di rafforzare e sviluppare il mercato dei co-investimenti in Italia, ha ulteriormente ampliato il proprio portafoglio con l'ingresso nel capitale di Adler Ortho, Costa Edutainment, Genetic, e DMX Pharma. A poco più di due anni dal primo closing avvenuto ad inizio 2024, il Fondo ha già allocato circa il 65% della dotazione complessiva di 115 milioni di euro, e realizzato undici operazioni.



Adler Ortho, con sede a Cormano (Milano), è un gruppo biomedicale fondato nel 2004 dalla famiglia Cremascoli, attivo nella progettazione, produzione e commercializzazione di protesi ortopediche, con una specializzazione distintiva negli impianti chirurgici stampati in 3D e nelle applicazioni complesse, tra cui l'oncologia. Il portafoglio prodotti comprende protesi primarie per anca e ginocchio, protesi "limb salvage", impianti 3D custom e prodotti bioriassorbibili.



Il Gruppo opera attraverso tre siti produttivi in Italia e otto filiali internazionali, registrando circa il 60% delle vendite all’estero, principalmente in Francia, Regno Unito, Giappone e Australia. Nel 2025 ha registrato ricavi pari a circa 70 milioni di euro, con una crescita media annua superiore all’11% nel periodo 2019-2025.



FIPEC ha partecipato come co-investitore nell’operazione guidata da Andera Partners (lead investor), con l’obiettivo di sostenere l’ulteriore internazionalizzazione del gruppo – in particolare sul mercato statunitense, grazie alla recente approvazione FDA per alcuni prodotti chiave – nonché il rafforzamento e l’ampliamento della gamma prodotti.



Costa Edutainment è oggi il principale operatore italiano nel mercato dell’edutainment. Fondata nel 1997 per la gestione dell’Acquario di Genova, gestisce 12 strutture – tra cui tre acquari, tre parchi acquatici e sei tra parchi a tema, experience museum e villaggi – oltre a un tour operator di proprietà.



Nel 2025 il Gruppo ha registrato un fatturato di circa 78 milioni di euro, accogliendo circa 3 milioni di visitatori e confermando il proprio ruolo centrale nel settore culturale e edutainment. FIPEC ha investito come co-investitore a fianco di Nextalia Private Equity nell’ambito della partnership siglata con Ponte Ter – veicolo della famiglia Costa guidato dal Cav. Lav. Giuseppe Costa, che mantiene una partecipazione del 30% – a supporto di un percorso di crescita organica e per linee esterne, volto a consolidare la leadership del Gruppo.



Genetic, con sede a Fisciano (Salerno), è un gruppo farmaceutico attivo nello sviluppo e nella produzione conto terzi di farmaci generici (CDMO – Contract Development Manufacturing Organization), con un posizionamento distintivo nelle aree terapeutiche respiratoria ed oftalmica. La società unisce capacità best-in-class nello sviluppo di dossier ad elevate competenze produttive su forme farmaceutiche complesse, prevalentemente liquide, destinate prevalentemente a clienti B2B generando oltre il 43% del fatturato all’estero. Nel 2025 la società ha registrato ricavi per circa 130 milioni di euro, con una crescita media annua superiore al 20% nel periodo 2022-2025. FIPEC ha partecipato all’operazione come co-investitore, a fianco di Renaissance Partners, partner finanziario di riferimento, e della famiglia Pavese, con l’obiettivo di rafforzare la capacità produttiva, ampliare il portafoglio prodotti e supportare il la commercializzazione di nuovi dossier.



DMX Pharma, in fine, è gruppo farmaceutico costituito nel 2024 dalla fusione tra Mipharm e Doppel, attivo nella produzione conto terzi di prodotti farmaceutici (CDMO – Contract Development and Manufacturing Organization), con focus sui farmaci generici. Il gruppo vanta una posizione di leadership nel mercato italiano e un portafoglio ampio e diversificato di soluzioni farmaceutiche (soluzioni orali, compresse, capsule e softgel, tra le altre) fornite a primarie aziende specializzate nella commercializzazione di farmaci originali ed equivalenti, con circa il 40% dei ricavi generato dalle esportazioni. Nel 2025 la società ha registrato ricavi pari a circa 164 milioni di euro. FIPEC ha partecipato come co-investitore nell’operazione promossa da The Club Dealers e Azzura Capital in qualità di co-lead investor, con l’obiettivo di sostenere l’ulteriore espansione del portafoglio prodotti e la crescita delle esportazioni del gruppo.



Domenico Lombardi, Amministratore Delegato di Fondo Italiano d’Investimento, dichiara: "Raggiungere undici co-investimenti a due anni dall’avvio del Fondo conferma la capacità di Fondo Italiano di affermarsi come operatore di riferimento in un mercato – quello dei co-investimenti – ancora poco sviluppato nel nostro Paese. Le ultime operazioni in Adler Ortho, Costa Edutainment, Genetic e DMX Pharma testimoniano anche la versatilità della nostra strategia con l'affiancamento di gestori e imprenditori di primo piano in settori strategici per la nostra economia – dall’IT al turismo fino al farmaceutico – accomunati da forti prospettive di crescita. Proseguiremo nel nostro impegno con l’obiettivo di posizionarci su operazioni in settori strategici sostenendone il rafforzamento competitivo e l’espansione sui mercati internazionali. In questo contesto, Fondo Italiano continuerà a svolgere un ruolo proattivo nello sviluppo e nella strutturazione del mercato dei co-investimenti, che rappresenta un altro importante strumento per lo sviluppo del nostro sistema produttivo".



Il Fondo FIPEC, la cui raccolta si è conclusa a gennaio 2026, è sottoscritto dal Cornerstone Investor Cassa Depositi e Prestiti (CDP), che agisce anche in qualità di sponsor, e da altri investitori istituzionali e family office.

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